Коалиция потребует прекратить спекуляции на валютном рынке
20:31, 10 декабря 2008Финансы
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Заявила Тимошенко
Новая коалиция намерена завтра заслушать отчет руководства Национального банка Украины о ситуации в банковской сфере страны.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в телеобращении к гражданам страны в эфире центральных каналов Украины.
Она подчеркнула, что ситуация в банковской сфере на сегодняшний день «крайне ненормальная».
«Будем требовать прекращения коррупции и спекуляций на рынке гривни и доллара, а также будем настаивать на запрете банкам по своему усмотрению повышать проценты по кредитам, взятым на покупку квартир, на развитие аграрного, малого и среднего бизнеса. Это же касается и потребительских кредитов», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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