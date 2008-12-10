Полтавский ГОК не планирует сокращение персонала

ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (Комсомольск, Полтавская обл.) не планирует сокращать работников в связи с экономическим кризисом.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления предприятия Виктор ЛОТОУС.

По его словам, на комбинате будет осуществлено "перемещение людей с одних должностей на другие".

"Мы не принимали решения о сокращении в рамках принятых антикризисных мероприятий. Предполагается, что в связи с сокращением объемов производства и рабочего времени уровень зарплаты уменьшится для ИТР до 30%, для работников рабочих специальностей на 5-10%. В среднем за ноябрь уровень средней зарплаты уже снизился на 18% по комбинату. В октябре средняя зарплата составляла 2840 грн., в ноябре - 2450 грн.", - сказал В.ЛОТОУС.

Численность работников Полтавского ГОКа - 8320 человек.

Справка УНИАН. Полтавский ГОК начал свою работу в феврале 1970 г. и в настоящий момент имеет полный технологический цикл – от добычи сырой руды до производства железорудных окатышей. Сырьевой базой комбината являются два месторождения Кременчугской магнитной аномалии. Переработка руды, производство концентрата и окатышей производится на перерабатывающем комплексе, состоящем из дробильной, обогатительной фабрик и цеха производства окатышей.

ОАО «Полтавский ГОК» – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

Основным акционером ОАО «Полтавский ГОК» является компания «Феррэкспо». Штаб-квартира «Феррэкспо» расположена в Швейцарии. Сейчас компания претворяет в жизнь значительную программу развития своих активов в Украине и зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

В 2007 году Полтавский ГОК увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2006 годом на 9,9% – до 10,652 млн. тонн; товарных окатышей – на 6,1%, до 9,072 млн. тонн.

Полтавский ГОК в 2007 году реализовал на внутреннем рынке 1,596 млн. тонн окатышей при плане 1,568 млн. тонн.