Главное на 10 декабря (вечер)

Ющенко провел встречу с миссией МВФ. Международный валютный фонд отмечает, что украинская сторона выполняет условия заключенного меморандума. При этом указывает, что макроэкономическая ситуация в стране меняется, но остается сложной. Об этом заявила руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«В целом мы видим, что все происходит так, как мы договаривались… макроэкономическая ситуация изменяется, но она остается сложной», - сказала Д. ПАЗАРБАЗИОЛУ. По ее словам, МВФ в 2009 году прогнозирует впервые после Второй мировой войны снижение экономического роста в развитых странах на 0,25%. По мнению МВФ, это негативно отразится на экономик развивающихся стран.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании не утвердил макропоказатели на 2009 год, об этом журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Другие члены Кабинета министров сообщили, что этот вопрос рассматривался, однако макропоказатели требуют дальнейшего уточнения.

Решение по макропоказателям планируется принять на следующем заседании Кабмина.

Группа «Метинвест» приняла решение перейти на ежемесячное утверждение дополнительных условий по долгосрочным контрактам на поставку железорудного сырья для украинских металлургических предприятий, с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры. Такое решение компания приняла, учитывая сложную экономическую ситуацию в металлургическом секторе экономики и идя на встречу пожеланиям потребителей в Украине. Сотрудничество Группы «Метинвест» и ряда украинских потребителей железорудного сырья, в частности ОАО «Запорожсталь», ММК им. Ильича и корпорации ИСД, осуществляется в рамках долгосрочных трехлетних контрактов, подписанных в конце декабря 2007 года. Согласно этим контрактам, напоминают в «Метинвесте», цены на ЖРС должны были пересматриваться 1 апреля каждого года, с учетом использования мирового индекса изменения цен на железорудный концентрат.

«Долгосрочные контракты продолжают действовать, но в связи со сложной экономической ситуацией, ежемесячно пересматриваются цены и объемы поставок. В частности, были пересмотрены условия контрактов в ноябре и в декабре», - говорится в пресс-релизе.

В Группе «Метинвест» подчеркивают, что первоначальный механизм долгосрочных контрактов будет восстановлен после стабилизации ситуации на рынке.

Голландская компания Metinvest B.V. - основной акционер Группы "Метинвест", в которую входит ОАО «Харцызский трубный завод», сконцентрировала 84,71% акций предприятия. Доля компании MetalUkr Holding Limited в уставном капитале ХТЗ уменьшилась на 7,93% и составила 8,29%, тогда как доля Metinvest B.V увеличилась на 7,93% - до 84,71% акций.

Последствия экономического кризиса. Федерация профсоюзов Украины планирует в декабре проведение массовых акций протеста против сокращения на предприятиях рабочих мест и зарплат. Об этом сегодня в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей предприятий горнометаллургического комплекса сообщил председатель Профсоюза горняков и металлургов Украины Владимир КАЗАЧЕНКО. По его словам, 17 декабря акции пройдут в крупных промышленных центрах страны, а на 23 декабря запланирована массовая манифестация в Киеве.

В.КАЗАЧЕНКО отметил, что профсоюзы намерены требовать от властей страны и собственников защитить интересы работающих в период мирового финансового кризиса. Среди других важных требований участников предстоящих акций – «прекращение произвола банков относительно предприятий и граждан и обеспечит беспрепятственное получение зарплат, пенсий, кладов», «отмена декабрьских цен на прирордный газ, установления на период кризиса моратория на повышение транспортных тарифов ЖКХ», сказал он. По словам В.КАЗАЧЕНКО, в случае игнорирования этих требований и дальнейшего снижения уровня жизни работающих ФПУ намерена прибегнуть к этапу массовых трудовых конфликтов на всех уровнях и "более радикальным методам защиты прав трудящихся".

Прогноз по металлургии. Исходя из того, что в ноябре производство чугуна, стали и проката составило от 41% до 45% показателя по 2008 г., в первом полугодии 2009 г. в Украине будет выплавлено 9 млн. тонн чугуна, 10,5 млн. тонн стали, произведено 10,2 млн. тонн проката. Об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ. Он отметил, что предприятия ГМК Украины формируют производство основных видов продукции на первое полугодие 2009 г. на уровне среднесуточного производства ноября-декабря 2008 г. По словам В.ХАРАХУЛАХА, у большинства метпредприятий возникли сложности с планированием производства на 2009 г., начиная с января месяца.

«Мы не видим, какой будет спрос металлопродукции на рынке, поэтому сейчас можно говорить о предварительных показателях и только на первое полугодие 2009 г.», - заявил гендиректор «Металлургпрома».

Этот тезис подтвердил и присутствующий на балансовом совещании заместитель министра промышленной политики Украины Владимир СЕВЕРНЮК, заявивший, что «мы сегодня впервые не можем четко поставить задачи по производству в металлургии на будущий год».

Финансовый рынок. Новая коалиция намерена завтра заслушать отчет руководства Национального банка Украины о ситуации в банковской сфере страны. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в телеобращении к гражданам страны в эфире центральных каналов Украины.

Она подчеркнула, что ситуация в банковской сфере на сегодняшний день «крайне ненормальная». «Будем требовать прекращения коррупции и спекуляций на рынке гривни и доллара, а также будем настаивать на запрете банкам по своему усмотрению повышать проценты по кредитам, взятым на покупку квартир, на развитие аграрного, малого и среднего бизнеса. Это же касается и потребительских кредитов», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

А тем временем сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,5150/7,6050 грн., к 11:00 цены выросли до 7,6200/7,6800 грн., а к 12:00 снизились до 7,6150/7,6600 грн., к закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6000/7,6500 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Нацбанк в 17:30 объявил о выходе на рынок с интервенцией по доллару на аукционе с ценой отсечения 7,44 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2630/0,2710 грн., к 11:00 цены поднялись до 0,2670/0,2750 грн. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2680/0,2750 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,8781(-0,1114) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2981/1,2983 долл. США, а к 17:30 выросли до 1,3030/1,3032 долл. США.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7530/9,8760 грн., к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - 9,8740/9,9580 грн., а к 12:00 снизились до 9,8455/9,9095 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снова поднялись и достигли уровня 9,9005/9,9715 грн.