Последствия мирового кризиса ощутили 90% украинцев
Заявляет Ю.Тимошенко
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что последствия мирового кризиса ощутили на себе 90% граждан Украины.
Такое заявление премьер сделала вчера в телеобращении к украинцам.
«В нашей стране мировой кризис уже повлиял больше чем на 90% людей», - сказала она.
При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в последнее время ситуация в стране была усложнена «сознательно созданным аморальным» политическим кризисом, который препятствовал противостоянию негативным последствиям кризиса.
«Я знаю, как вам сегодня сложно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к укранцам.
Она подчеркнула, что в стране есть все ресурсы и необходимый потенциал, чтоб защитить граждан и достойно выйти из кризиса.
«После кризиса всегда наступает подъем. Просто верьте в Украину – Украина сильная», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.