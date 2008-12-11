В Брюсселе сегодня открывается саммит ЕС

В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза.

Главными темами встречи, как ожидается, станут проблемы мировой экономики, борьба с глобальным потеплением, новая политика Восточного партнерства, а также судьба Лиссабонского соглашения.

Еврокомиссия настаивает на выделении на антикризисные нужды крупнейшей суммы госвливаний в экономику за послевоенную историю Европы - 200 млрд евро или около 1,5% валового внутреннего продукта сообщества. План ЕК поддерживают Париж и Лондон. С его критикой выступает Германия, которая предпочитает сократить использование государственных средств, используя взамен налоговые механизмы воздействия на экономику.

Некоторые страны во главе с Польшей выступают за смягчение обязательств по борьбе с изменением климата, заявляя, что они слишком дорогостоящи.

Предложенная Еврокомиссией политика Восточного партнерства будет утверждена на саммите практически без обсуждения. Она нацелена на развитие сотрудничества с пятью странами постсоветского пространства - Украиной, Молдавией, Грузией, Арменией, Азербайджаном. Также к ней может быть подключена Белоруссия, если она пойдет на демократизацию общества. Восточное партнерство предусматривает 3 основных вектора сотрудничества: постепенное создание единой зоны свободной торговли, подготовка к введению безвизового режима и последовательное подключение этих стран к единой европейской энергосистеме. Вокруг нее не будет споров, поскольку из этой программы исключены любые упоминания о возможном приеме этих стран в ЕС.

Лидеры ЕС также должны наметить "дорожную карту" вступления в силу Лиссабонского соглашения ЕС, содержащего план широкой реформы руководящих институтов сообщества, включая введение должности президента ЕС. Для его вступления в силу необходимо, чтобы его ратифицировали все 27 стран ЕС, а для этого нужно провести повторный референдум в Ирландии, жители которой летом отказались поддержать ратификацию Дублином этого договора.

Саммит завершится в пятницу.