Стельмах: Из транша МВФ не использован ни один доллар
Живем на свои
Из транша Международного валютного фонда, который был предоставлен Украине, еще не использован ни один доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах вчера на пресс-конференции.
«В некоторых СМИ появилась информация высокодолжностных лиц, в том числе и председателя Совета НБУ, о том, что первый транш МВФ использован неэффективно. Так вот, я вам с большой ответственностью заявляю, что еще ни один доллара из этого транша, который мы получили от МВФ, нами не был использован. Пока мы обходимся собственными ресурсами», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
По его словам, за девять месяцев текущего года (до 1 сентября) Нацбанк увеличил свои золотовалютные резервы за счет выкупа избытка валюты на рынке на 7 млрд. дол. В сентябре ситуация изменилась, и НБУ стал использовать резервы для стабилизации курса национальной валюты.
Как сообщалось, первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ 10 ноября заявил, что Украина уже получила первый транш стабилизационного кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долл. из выделенных 16,43 млрд. долл.