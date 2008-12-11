Спрос на наличную валюту резко падает

Председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах заявляет об уменьшении спроса на наличную валюту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.

"Население сориентировалось и, начиная с третьей декады ноября, и первая декада декабря свидетельствуют о том, что темпы спроса населения на наличный доллар резко падают”, - сказал В.Стельмах.

При этом он отметил, что на пике роста спроса на наличную валюту население ежедневно покупало валюты на 60-70 млн. долл., а то и 100 млн. долларов больше, чем продавало. В декабре ситуация изменилась, и сейчас этот показатель не превышает 15 млн. долларов, а на протяжении (последних) двух дней даже наблюдалось превышение объемов продажи над объемами покупки.

“Цена валюты в некоторых банках является завышенной, но она в пределах 7,4-7,5 грн/долл.”, - сказал В.Стельмах.

Кроме того, он отметил, что есть определенное сбалансирование на безналичном рынке. Так, Нацбанк реализует свои резервы исключительно для того, чтобы банки были обеспечены валютой для выполнения заграничных обязательств, а также для подкрепления наличного рынка. По словам председателя НБУ, спрос на валюту для оплаты импортных контрактов удовлетворяется за счет продажи экспортной выручки.