Спрос на наличную валюту падает
Заявляет В.Стельмах
Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет об уменьшении спроса на наличную валюту.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.
"Население сориентировалось и, начиная с третьей декады ноября, и первая декада декабря свидетельствуют о том, что темпы спроса населения на наличный доллар резко падают”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
При этом он отметил, что на пике роста спроса на наличную валюту население ежедневно покупало валюты на 60-70 млн. долл., а то и 100 млн. долларов больше, чем продавало. В декабре ситуация изменилась, и сейчас этот показатель не превышает 15 млн. долларов, а на протяжении (последних) двух дней даже наблюдалось превышение объемов продажи над объемами покупки.
“Цена валюты в некоторых банках является завышенной, но она в пределах 7,4-7,5 грн/долл.”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
Кроме того, он отметил, что есть определенное сбалансирование на безналичном рынке. Так, Нацбанк реализует свои резервы исключительно для того, чтобы банки были обеспечены валютой для выполнения заграничных обязательств, а также для подкрепления наличного рынка. По словам председателя НБУ, спрос на валюту для оплаты импортных контрактов удовлетворяется за счет продажи экспортной выручки.