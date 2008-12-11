Следующая миссия МВФ посетит Киев в январе

Следующая миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину в середине января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ на пресс-конференции в среду.

“Это еще не была та миссия, которая будет посвящена получению следующего транша. Такая миссия состоится в середине января”, - сказала Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Она объяснила, что нынешний визит миссии был обусловлен тем, что Украина в этот раз получила доступ к ресурсам МВФ по сокращенной процедуре, которой предусматривается, что за месяц-два после принятия Советом директоров МВФ решения о предоставлении стране стабилизационного кредита, эту страну должна посетить миссия фонда, которая оценивает, как выполняется программа, как она воспринимается, какое к ней отношение и тому подобное.

По словам Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ, принятие МФВ решения о предоставлении Украине следующего транша связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец года.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

10 ноября первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сообщил, что Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов.

1 декабря в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.