Президент поручил поднять доплаты военнослужащим на передовой до 6 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня в Мариуполе.

«Еще несколько важных тезисов о денежном обеспечении военных. Сегодня я дал поручение министру обороны повысить доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, до 6 тыс. грн, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн», - заявил Порошенко.

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«Уверен в том, что мы должны создавать и финансовую, материальную мотивацию для того, чтобы надежно были защищены и обеспечены украинские военнослужащие. Уверен, что сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, деньги Украинского государства, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность», - сказал президент.