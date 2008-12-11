Подтвержден кредитный рейтинг СК «Оранта»

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга НАСК «Оранта» на уровне uaA, сообщили УНИАН в рейтинговом агентстве.

Прогноз рейтинга – стабильный. В ходе анализа агентство использовало полную финансовую отчетность НАСК «Оранта» 9 месяцев 2008 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:

- ведущие позиции на страховом ринке Украины: лидерство на ринке классических страховых услуг (удельный вес около 10%, согласно экспертной оценке) и в розничном сегменте страхования (удельный вес 9,4%); при этом компания имеет развитую сеть 28 дирекций, 222 отделений и 445 прочих обособленных подразделений во всех регионах Украины, более 90% чистых премий поступают именно от сети;

- значительный рост привлеченных валовых страховых платежей, в частности, за

9 месяцев 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, – почти в 1,5 раза, до 710,2 млн. грн.;

- независимость деятельности компании от перестрахования, а также улучшение качества расчетов страховых резервов для обеспечения необходимой ресурсной базы.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга:

- ухудшение ситуации на финансовом ринке Украины, что негативно влияет на показатели основной деятельности;

- рост удельного веса операционных затрат в заработанных страховых платежах, что уменьшает прибыль от основной деятельности;

- деятельность компании в наиболее рискованных и конкурентных сегментах рынка страховых услуг, в частности в автостраховании, которые характеризуются повышенной убыточностью.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». Компания имеет 676 структурных подразделений. Агентская сеть «Оранты» насчитывает более 7 тыс. страховых агентов.

Объем страховых выплат НАСК «Оранта» на 1 октября т.г. достиг 262,2 млн. грн., общий объем страховых платежей - 703,5 млн. грн.