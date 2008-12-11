Украинский фондовый рынок может снова упасть в начале 2009 года

В начале 2009 года, вероятно, произойдет очередное падение на украинском фондовом рынке, хотя в условиях продолжительной его стагнации и очень низкой ликвидности он вряд ли упадет ниже 100 пунктов.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она довольно пессимистично оценивает перспективы роста отечественного рынка акций, «по крайней мере, в первой половине 2009 года, но и вторая половина, по всей видимости, не сулит ничего хорошего».

Говоря о перспективах украинского фондового рынка в 2009 году, аналитик в первую очередь отталкивается от тех проблем, которые в настоящее время стоят перед украинской экономикой в условиях мирового финансового кризиса. Она полагает, что в первой половине 2009 года ситуация в украинской экономике может усугубиться.

Во-первых, отметила аналитик, в условиях прогнозируемого дефицита госбюджета не ясно, за счет каких источников правительство намерено покрывать дефицит госбюджета и оплачивать необходимый стране импорт. Во-вторых, для участников рынка сохраняются валютные риски, отметила Елена ЕВДОЧЕНКО. Высока также вероятность того, что в условиях роста дефицита торгового баланса для восстановления макроэкономического баланса страны НБУ продолжит политику снижения курса гривни в первые месяцы 2009 года, добавила она.

Подробнее читайте в статье «Фондовый рынок в 2009 году будут «кошмарить» выборы и валютный курс» на сайте УНИАН-Экономика: http://economics.unian.net/rus/detail/1401.