Основные индексы бирж США выросли по итогам прошлого года

Об этом пишет "ПРАЙМ".

Промышленный индекс Dow Jones в 2016 году вырос на 13,4%, Биржевой индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 9,6% в течение года и Высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос за год на 7,5%.

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Последняя в этом году торговая сессия 30 декабря закрылась падением ключевых индексов. Dow Jones продемонстрировал снижение на 0,29% до 19 762,60 пункта, S&P 500 — на 0,46% до 2 238,83 пункта и Nasdaq — на 0,9% до 5 383,12 пункта.