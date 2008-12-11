Банк России вновь ослабил рубль

Банк России в четверг 11 декабря снова расширил технический диапазон изменения стоимости бивалютной корзины, состоящей из 0,55 долл. и 0,45 евро, в результате чего курс рубля к корзине упал при открытии торгов на ММВБ примерно на 30 копеек, сообщает k2kapital.

В первую минуту торгов четверга курс рубля к бивалютной корзине обновил рекордный минимум, опустившись до 31,89 рубля, а вскоре повысился примерно на 10 копеек, что дилеры объяснили желанием некоторых участников торгов зафиксировать прибыль по длинным валютным позициям.

Участники рынка говорят, что ослабление рубля к корзине было ожидаемо. Во-первых, вчера повысился спрос на валюту и существенно увеличился объем сделок на ММВБ: объем торгов парой евро/рубль расчетами "сегодня" вырос по сравнению со вторником примерно в 14 раз, объем торгов парой доллар/рубль расчетами "завтра" - в 1,6 раза. Во-вторых, как отмечают дилеры, Центробанк допустил очередное ослабление рубля вскоре после того, как курс евро к доллару на глобальном рынке Forex преодолел отметку в 1,31 долл.

Однопроцентное расширение коридора бивалютной корзины стало вторым за декабрь, а с начала августа 2008 года котировки рубля к корзине потеряли примерно 8,3%.