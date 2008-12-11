Ющенко просит не политизировать работу НБУ и Минфина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит не политизировать работу Национального банка Украины и Министерства финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня, в том числе и в стенах парламента, «очень много политики относительно работы НБУ и Министерства финансов».

Президент высказал мнение, что в случае, если и дальше будет подогреваться такой климат вокруг НБУ и Минфина, они не смогут выполнить свою миссию.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что все должны понимать, что НБУ не может устанавливать курс, не учитывая тенденции рынка.

«НБУ может только сфотографировать ситуацию», - сказал В.ЮЩЕНКО, в который раз подчеркнув, что ситуация с курсом гривни носит «психологический характер».

В.ЮЩЕНКО попросил В.ЛИТВИНА по возможности сдерживать «горячие заявления» относительно работы Минфина и НБУ, поскольку такие заявления могут привести к большим экономическим потерям.