В Китае ввели новые ограничения на покупку валюты

Отныне люди, желающие обменять свои юани на валюту других стран, должны будут предоставить дополнительную информацию как о себе, так и о происхождении денег, пишет Русская служба Би-Би-Си.

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Ежегодная квота на обмен валюты в размере 50 тысяч долларов остается неизменной.

Как говорится на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты, таким образом власти страны надеются сократить масштабы оттока капитала за рубеж.

По данным Bloomberg Intelligence с января по сентябрь 2016 года из Китая уже было вывезено 690 млрд долларов.