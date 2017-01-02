США способны еще больше ослабить экономику России - сенатор Маккейн

Соединенные Штаты Америки могут еще больше ослабить экономику РФ. Об этом американский сенатор Джон Маккейн сказал в интервью ТСН.

Читайте такжеСенатор Грэм о планах на 2017 год: Путин должен знать, что с нас хватит

"Много санкций, которые мы можем применить. Финансовые институты, с одной стороны. Верите или нет, но у русских очень слабая экономика, и мы можем ослабить еще. (Ввести) персональные санкции против конкретных организаций", - пояснил Маккейн.

Он надеется, что Конгрессу удастся сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, в вопросе расширения санкций против России.

"Конгресс США поддержит дополнительные санкции против Путина, потому что он вмешивался в наши выборы. Мы - равноправные ветви власти: избранный президент может наложить вето, может принять какие-то другие меры. Надеюсь, что мы сможем работать вместе. Но Конгресс Соединенных Штатов не принесет в жертву свободу и независимость Украины", - подчеркнул сенатор.

"Поймите, я не хочу бороться с избранным президентом Трампом - это не моя работа. Но есть достаточно голосов, чтобы поддержать Украину и помочь сохранить ее независимость – через помощь, военное сотрудничество и много других вещей", - добавил Маккейн.

Ранее УНИАН сообщал, что американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм будут добиваться более жестких санкций в отношении РФ за вмешательство в президентские выборы в США.