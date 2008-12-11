Девальвация гривни увеличила доходы экспортеров

Девальвация гривни увеличила доходность предприятий-экспортеров на 68%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что со снижением курса гривни к доллару увеличилась выручка украинских экспортеров, и все это произошло на фоне снижения оптовых цен в промышленности.

Также В.ПИНЗЕНИК сообщил, что после снижения курса гривни украинские предприятия получили преимущества перед импортерами, цены на продукцию которых, в связи с девальвацией гривни, выросли на 50%.

Кроме того, министр подчеркнул, что сегодня украинская экономика правильно реагирует на проявления кризиса, удерживая объемы производства в условиях снижающего потребления, за счет снижения цен на продукцию.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 11 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к доллару: 100 USD США – 747.4300 (на 10 декабря – 743.0100).