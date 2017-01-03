За первые два дня с начала денежной реформы в Индии скупили 4 тонны золота - СМИ

Об этом говорится в докладе Генерального директората по защитным мерам, таможенным и центральным акцизам, передает ТСН с ссылкой на The Times of India.

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Только в городе Ченнаи (Мадрас) 8 ноября было продано 200 килограммов золотых украшений, в то время как днем ранее - меньше, чем 40 килограммов.

Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.

Напомним, 8 ноября в Индии неожиданно началась денежная реформа для борьбы с теневой экономикой. Из оборота были изъяты наиболее ходовые крупные купюры номиналом в 500 и 1000 рупий (7,5 и 15 долларов).