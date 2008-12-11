Дефицит текущего баланса ЕС составляет 26 млрд. евро

По предварительным оценкам, дефицит текущего баланса всех стран-членов ЕС (ЕС-27) в ІІІ квартале 2008 года составлял 26 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В третьем квартале 2007 года дефицит текущего баланса составлял 9,7 млрд. евро, во втором квартале 2008 года – 30,9 млрд. евро.

В то же время, по данным Евростата, в ІIІ квартале 2008 года позитивное сальдо торговли услугами составляло 21,2 млрд. евро против 23,5 млрд. евро в третьем квартале 2007 года и 20,5 млрд. евро – во втором квартале 2008 года.