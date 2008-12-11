Гривня продолжит девальвировать - Astrum

Ожидавшееся вчера незначительное укрепление гривни вследствие валютного аукциона Нацбанка обернулось всего лишь продолжением ее медленной девальвации на 3-5 копеек (0,5%) в день, которая происходит уже вторую неделю, отметил управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

«Мы ожидаем, что в ближайшую неделю эта тенденция продолжится, в то же время необходимость населения в гривне может поддержать национальную валюту в преддверии новогодних праздников», - утверждает эксперт.

На валютном рынке в среду гривня продолжила падение, несмотря на рост большинства мировых валют против доллара, в том числе валют стран с развивающейся экономикой, отметил он. По его словам, как и ожидали эксперты компании «Astrum Investment Management», НБУ в среду вышел на аукцион с ценой отсечения ниже 7,5 грн.

«Однако официальной информации об общей сумме заявок, поданных на аукцион, на данный момент нет. Мы предполагаем, что сумма заявок на последний аукцион была ниже, чем 3 декабря, – на утро среды остатки на корсчетах банков сократились на 1,5 млрд. против 4,5 млрд. перед прошлым аукционом», - отметил О. НЕПЛЯХ.

По его мнению, не все эти заявки были удовлетворены, так как падения курса доллара с утра в четверг не произошло, торги на межбанке происходили в диапазоне 7,57-7,69 грн. за доллар.