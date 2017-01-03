В Госказначействе рассказали об остатке средств на едином счете в начале года

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 1 января 2017 года составил 14,258 млрд грн, что в 1,9 раза меньше, чем на 1 декабря 2016 года, сообщается на сайте Госказначейства.

По информации Госказначейства, по сравнению с показателем 1 января 2016 года,остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился в 1,5 раза.

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Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины 1 декабря 2016 года составил 27,564 млрд грн, что на 11,699 млрд грн, или в 1,7 раза выше показателя на 1 ноября текущего года.