В Варшаве открыт украинский экономический центр

Сегодня в Варшаве была торжественно открыта Международная ассоциация «Украинский экономический центр», созданная при содействии и организационном участии Посольства Украины в Польше.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в Церемонии открытия приняли участие Посол Украины в Польше Александр МОЦИК, представители украинской региональной власти, около 30 предприятий из Украины.

В выступлении на открытии А.МОЦИК отметил, что деятельность Ассоциации должна стать своеобразным плацдармом и опорой для развития украинского бизнеса в Польше.

По словам посла, продуктивная работа Ассоциации позволит украинским производителям достойно представлять свою продукцию не только в Польше, но и в странах ЕС. Украинский экономический центр, по его мнению, станет фактором, который позволит поднять торгово-экономические отношения двух государств на новый качественный уровень.

*** Польша является наибольшим торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы. В течение последних трех лет рост объемов взаимного товарооборота составляет 30-40%, а в этом году, после вступления Украины в ВТО – свыше 65%.

По данным Государственного комитета статистики Украины, по результатам 9 месяцев в 2008 г., объем товарооборота составил 5 334,22 млн. дол. США, при импорте в Украину – 3 495,85 млн. дол. США и экспорте в Польшу – 1 838,36 млн. дол.