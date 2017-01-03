Госбюджет Украины в 2016 году не выполнен по доходам на 1,7% - Госказначейство

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

При этом по сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15,2%.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-декабре получили 155,881 млрд грн, что на 17,2% больше бюджетной росписи на этот период.

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Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября текущего года составил 9,988 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 19,970 млрд грн.