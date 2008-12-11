Украина слабо защищает своих экспортеров

Политика Украины по защите своих товаров на внешних рынках неэффективна. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом УНИАН руководители ряда профильных ассоциаций и эксперты.

Некоторые страны обвиняют украинскую продукцию в несоответствии качеству, однако государство не принимает мер по защите имиджа своей продукции.

В частности, недавно государственная организация Египта ГАСК заявила, что не будет покупать для нужд государства украинскую пшеницу до нового урожая, мотивируя это несоответствием качества одной из пришедших в Египет партий зерна. «Для нас не совсем ясна эта ситуация, когда ставится под сомнение качество всего украинского зерна и делается заявление на весь мир… Мы тут усматриваем недобросовестную конкуренцию. Кроме того, обвинения могут касаться конкретной партии, одного-двух кораблей, а тут заявление, что мы не будем брать всю украинскую пшеницу», - отмечает президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО.

Начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК удивлена, что до сих пор нет реакции государства на данное обвинение. По ее словам, если обвинили государство, оно должно принимать меры для защиты имиджа своей продукции, и особенно сейчас, когда в мире и в Украине избыток зерна. «Государство обязательно должно вмешаться, совместно с профильными ассоциациями. Если виноват кто-то один, пусть его накажут, но это (негативная репутация – УНИАН) не должно распространяться на все государство», - подчеркивает эксперт.

Однако Украина сегодня практически никак не защищает интересы своих производителей и экспортеров на внешних рынках.

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