Налоговые новации под новогоднюю елочку

В ночь принятия бюджета для сбалансированности бюджетных показателей Верховная Рада приняла сразу два правительственных налоговых закона. Изменения в налоговый кодекс, вопреки самому кодексу были приняты и вступили в силу не через полгода, а ровно через 10 дней. Так уже сложилось исторически, что решения о том, какие налоговые правила будут действовать в Украине в наступающем году, Верховная Рада по инициативе правительства предпочитает принимать в канун Нового года.

Такой авральный подход к принятию налоговых изменений не может не сказываться на инвестиционном климате страны. Ведь бизнес ожидает стабильности и прогнозируемости налоговых правил, а получает традиционно изменения «под новогоднюю елку».

При этом Министерство финансов с весны работало над проектом налоговой реформы, которая должны была улучшить налоговый климат и сократить уровень коррупции в фискальных органах. Изменения готовились открыто и к дискуссии приглашались все заинтересованные стороны. В начале ноября правительство подало соответствующие изменения в Раду, но принять документ с множеством правок депутаты смогли лишь под конец года. Из законопроекта исчезли ряд принципиальных норм, на которых основывалась реформа Минфина, тем не менее, ряд важных правок, которые должны упростить жизнь налогоплательщикам, были приняты.

Легкое администрирование

Главная цель всех принятых изменений - совершенствование системы администрирования налогов. Их инициаторы рассчитывают, что новации минимизируют возможности манипуляций со стороны нечестных работников фискальной службы.

В частности, для упрощения жизни налогоплательщиков и минимизации общения с налоговыми инспекторами большинство операций будет проводиться в электронном кабинете. Через такой кабинет будет осуществляться переписка налогоплательщиков с контролирующим органом, проводиться заполнение деклараций.

С помощью электронного кабинета налогоплательщики смогут просматривать информацию о налоговых платежах в режиме реального времени, проводить сверку расчетов с бюджетами, управлять суммами ошибочно или излишне уплаченных налогов, иметь доступ к электронному администрированию НДС, получать информацию о назначении, ходе и результатах проверок. В том числе, получать приказы о назначении проверки и административно обжаловать решения контролирующего органа, а также получать любой документ. Отсутствие прямого контакта налогоплательщика с инспектором неизбежно сократит коррупционные риски в налоговой сфере.

Принятый закон также вводит приоритет общих налоговых консультация над индивидуальными, отменяет ограничение прав Министерства финансов на предоставление общих налоговых консультаций. Все это призвано устранить практику индивидуальных консультаций бизнеса на платной основе.

Применение индивидуальной налоговой консультации, как и раньше, освобождает налогоплательщиков от ответственности. Однако отныне такое освобождение возможно при условии регистрации консультации в единой базе индивидуальных налоговых консультаций

Кроме того, закон предусматривает обнародование плана-графика документальных проверок на сайте ГФС и публикацию в официальном издании ГФС.

Главным нововведением по борьбе с коррупцией в органах ГФС могла бы стать передача администрирования ІТ-систем и баз данных Государственной фискальной службы Министерству финансов. Скандалы с вмешательством фискалов в электронные налоговые базы однозначно показали, что ГФС не может быть беспристрастным и нейтральным пользователем этих баз. И передача этих данных помогла бы избежать манипуляции, в частности, с возмещением налога на добавленную стоимость. Но этого по техническим причинам не произошло, Рада отложила передачу на 2017 год.

«Правительство серьезно подошло и презентовало реформу, которая называлась передачей баз данных от ГФС к Минфину, чтобы избежать злоупотреблений и манипуляций с информацией, в том числе, с возмещением НДС. Но, как выяснилось, все то, о чем люди говорили, что это хорошо, – силами депутатов сегодня было ликвидировано. Оказалось, что базы данных никому передавать не надо», - сетовал заместитель главы парламентского Комитета по налоговой и таможенной политике Андрей Журжий во время обсуждения законопроекта.

В свою очередь глава того же комитета Нина Южанина отметила, что в данный момент передачу баз данных осуществить невозможно.

«В последнюю неделю мы получили запрет МВФ относительно передачи баз данных, потому что это технически сделать невозможно. Но мы сейчас сделали первый шаг – выписали много статей, которые поэтапно приведут к этому», - сказала Южанина.

Таким образом, Минфин до 1 июля 2017 года проведет технический аудит баз данных, и это станет первым шагом к передаче их управления в руки профильного министерства.

НДС по-новому и «плюшки» для аграриев

Одним из очевидных плюсов принятых изменений в налоговом администрировании станет более прозрачное возмещение налога на добавленную стоимость. Как и было предложено Министерством финансов, закон предусматривает вместо существующих двух реестров создание единого публичного реестра заявлений о возмещении НДС, который будет находиться в ведении министерства, а не ГФС.

Нормативный акт вводит принцип молчаливого согласия при возмещении НДС. Вывод ГФС перед возмещением больше не будет требоваться, а процесс возмещения может быть остановлен, только если у ГФС есть конкретные возражения по процедуре возмещения. При этом зарегистрированная в реестре накладная будет являться достаточным основанием для оформления налогового кредита. Кроме того, налоговая больше не сможет в одностороннем порядке разрывать договоры электронного администрирования НДС.

Аграрии, которым с 1 января 2017 года был окончательно отменен спецрежим возмещения НДС, получат в текущем году 4,37 млрд грн государственных дотаций. Распределение бюджетной дотации на развитие сельхозяйственных товаропроизводителей в Украине будет осуществляться в автоматическом режиме пропорционально сумме стоимости, реализованной ими продукции.

Принятая норма также предусматривает применение максимального размера дотации для одного предприятия в 150 млн грн с 2018 года. Кроме того, правительство закрепило минимальный размер ежегодной помощи аграриям в 2017-2021 годах на уровне 1% валового аграрного производства страны.

Основным изменением в налоге на прибыль является введение налоговых каникул на пять лет до 2021 года для предприятий с оборотом не более 3 млн в год и зарплатой работников не ниже двух минимальных. Это касается как новых предприятий, так и действующих со штатом от 5 до 20 работников (для упрощенцев — 50 человек).

Минфин также предусмотрел в законе норму о едином казначейском счете для оплаты всех налогов, кроме НДС и акцизов, а также инструмент ускоренной амортизации, дающий возможность бизнесу быстро списывать свои активы по причине износа.

Кнут для любителей серых зарплат

Борьбу с теневым сектором экономики дополнит введение значительных штрафов, которые в 2017 году накажут тех недобросовестных работодателей, которые будут продолжать практику выплат заработных плат в конвертах.

В соответствии с новыми правилами, работодатели должны будут уплатить штраф в размере до 3-х минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, а в случае блокирования работы инспектора при выявлении работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса — 100 минимальных зарплат или 320 тыс. грн.

Для проверки правильности выплаты зарплат закон предоставляет право органам местного самоуправления не только выступать с инициативой проверок бизнеса, но и организовывать их проведение. Эксперты считают, что реализация этой нормы усилить риски выборочного давления на бизнес и может привести к росту безработицы.

Дополнительное давление на малый бизнес окажет и еще одна новация: с 1 января отдельные категории физических лиц предпринимателей, в частности, второй и третьей групп, будут платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. При этом, первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц. Эксперты называют эту норму контрпродуктивной, так как она может увести в тень тех предпринимателей, которые вели предпринимательскую деятельность эпизодично и платили налоги, тогда, когда имели прибыль.

Это нововведение уже привело к тому, что украинские частные предприниматели в последние дни 2016 года стали массово закрывать свой временно простаивающий бизнес. Сами предприниматели подозревают, что предновогодняя инициатива и была предпринята с целью застать их врасплох и заставить замешкавшихся уплатить ЕСВ за первый квартал 2017 года, так как налог платится поквартально.

Наступивший 2017 год покажет, насколько верными и эффективными были поддержанные Верховной Радой налоговые инициативы правительства Владимира Гройсмана. Приближают ли они Украину к цели: создать справедливую систему налогообложения, в которой налоги на развитие государства и общества платят все без исключения, и в которой нет шанса для коррупции.

Если правительству и Раде удастся установить четкие и понятные правила игры, то и бизнес начнет выходить из тени и честно платить налоги. И честно говоря, у воюющей страны нет иной альтернативы.

Ксения Обуховская