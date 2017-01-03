В Украине прекратили взимать 2% сбора при покупке валюты

Это подтвердили в Национальном банке, передает ТСН.

Норма отменена с 1 января, и больше пенсионный сбор не взимается. За данное решение проголосовали депутаты Верховной Рады 20 декабря.

Сбор с валютных операций впервые в Украине был введен в 1998 году в качестве временной меры. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом постепенно снизилась до 0,2%.

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В январе 2011 года парламент отменил пенсионный сбор с операций с иностранной валютой, но уже в 2014 году снова вернулся к его взиманию по ставке 0,5%.

С началом 2015 года его размер был доведен до 2%, но из числа плательщиков этого сбора исключены юридические лица.

Тем временем украинская национальная валюта подешевела и один доллар стоит 27,19 грн. Евро также подорожал по отношению к гривне – 28,42.