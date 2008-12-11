ПФТС прекратила торговлю бумагами 27 эмитентов

Департаментом фондовых операций ПФТС 10 декабря принято решение о прекращении торговли со следующим исключением из биржевого списка ценных бумаг 27 эмитентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Как отметили в пресс-службе, основанием для подобного решение послужило несоблюдение правил Фондовой биржи ПФТС, требований к включению и пребыванию ценных бумаг в списке ПФТС и условий договора о допуске ценных бумаг к торгам на бирже. Решение вступает в силу 12 декабря 2008 года.

В частности, ПФТС приняла решение о приостановке торговли ценными бумагами ряда венчурных фондов закрытого типа: ПИНВФЗТ «Недропользователь» (ООО «МГ-капитал»), ПВИФ «Новые технологии» (ОАО «ВИНКО»), ПНВИФЗТ «Всеукраинский фонд недвижимости» (ООО «Магна»), ПВИФНВЗТ «АФИН» (ООО «КУА «Финком»), ПВИФНВЗТ «Круф» (ООО «КУА «Круар»), ПВИФНВЗТ «Спаг» (ООО «КУА «Спагия»), ПИФДВИТ «Универсальний» (ОАО «КУА «Росан-Капитал»), ПНВИФЗТ Fortis (ООО «ТАС Эссет Менеджмент»), ПВИФНВЗТ «Центр-Инвест» (ООО «КУА «Круар»), ПВИФНВЗТ «Биком» (ТОВ «КУА «Финком»), ПЗНВИФ «Строительный капитал» (ООО «КУА «Гру Форс Компани»), ПНЗИФ "Фиксированный Денежный Доход" (ООО «КУА АПФ «Финком Эссет Менеджмент»).

Также ПФТС приостановила торговлю ценными бумагами следующих компаний: ООО «Грисан», ООО «МНДВО «Прогресс», ООО «Ирпенский дом», ООО «Холдинг «Зерноторговая компания», ООО «Дирекция административных строений», ООО «Реестр», ООО «Юридическая фирма «Туз, Голобородько и Партнеры», ООО «Агрокомплект», ООО «КийБуд», ДП «Натуропрепарат», ОАО «Филадельфия», ООО «Молочный Дом», ООО «Клинфарм», ООО «ИБК « Адонис», ООО «Обио».

Как сообщал УНИАН, департаментом фондовых операций ПФТС 3 декабря уже было принято решение о прекращении торговли со следующим исключением из биржевого списка ценных бумаг 54 эмитентов.