ЕК предлагает пути удешевления продовольствия

Европейская комиссия предлагает пути снижения цен на продовольствие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в обнародованном Комиссией Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.

В документе отмечается, что цены на продовольствие существенно снизились с рекордного уровня, зарегистрированного ранее в этом году, однако системные проблемы, такие как регуляторные ограничения, недостаточная конкуренция и спекуляции – остались.

“Рост цен на продовольствие составлял около трети инфляции между августом 2007 года и июлем 2008 года”, - сообщил комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Иоакин АЛМУНЬЯ.

Еврокомиссия, в частности, предлагает способствовать конкуренции по всей продовольственной цепи для повышения его устойчивости перед мировыми колебаниями цен на продовольствие, обеспечить рост конкуренции на национальном и европейском рынках продовольствия, пересмотреть потенциально-ограничительное законодательство. Кроме того, для обеспечения возможности потребителям сравнивать цены предусматривается осуществлять постоянный европейский мониторинг за ними.

Как сообщал УНИАН, в июне на заседании Европейского совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) было принято решение просить Еврокомиссию обеспечить лучший мониторинг производства в сельскохозяйственном секторе и цен на продовольствие.