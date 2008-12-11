У ряда банков могут быть проблемы с ликвидностью

Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" не исключает возникновения проблем с ликвидностью у ряда банковских учреждений, что может в дальнейшем способствовать консолидации системы. Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном экспертами рейтингового агентства.

По мнению аналитиков "Кредит-Рейтинга", банковская система Украины снижает темпы развития по причине ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках и в отечественной экономике. При этом для многих банков, в основном системных, существенно усилились кредитные риски и риски ликвидности, связанные со снижением уровня доверия к банкам и девальвацией национальной валюты.

Как отмечается в отчете, ввиду сложившейся ситуации на финансовом рынке страны многие банки ограничили кредитование, а темпы увеличения проблемных кредитов значительно превысили темп роста срочной задолженности. Показатели эффективности деятельности оставались на приемлемом уровне, хотя в условиях ожидаемого дефицита ресурсной базы и ухудшения качества активов их поддержание возможно за счет сокращения затрат, не связанных с основной деятельностью.

По мнению экспертов "Кредит-Рейтинга", оказанная регулятором поддержка была направлена преимущественно на поддержание текущей ликвидности финансового рынка, тогда как наиболее значимые проблемы у банков могут возникнуть в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации, что может спровоцировать существенное снижение платежеспособности юридических и физических лиц.

Согласно аналитическому отчету, ожидаемое дальнейшее снижение кредитной активности банков может также отрицательно сказаться на кадровой политике компаний финансовой сферы и реального сектора экономики. При этом может ухудшиться качество активов банковских учреждений из-за роста проблемной задолженности в портфеле физических лиц. В ближайшее время рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" ожидает усиления регуляторного влияния на банковский сектор.