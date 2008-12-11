УЕФА отмечает нормализацию подготовки к Евро-2012

УЕФА заявляет, что подготовка Украины и Польши к принятию финала европейского первенства по футболу в 2012 году нормализовалась и вернулась на "нормальные рельсы".

Как передает “Немецкая волна”, об этом стало известно вечером 10 декабря, где в швейцарском городе Нион правительства и спортивные функционеры обеих стран представили УЕФА обновленные отчеты после проблематичного 2008 года.

Президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ отметил после совещания, что “вполне уверен” в том, что Евро-2012 состоится в Польше и Украине, поскольку стороны подтвердили, что перешли от разговоров об идеях и проблемах к конкретным работам.