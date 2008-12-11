ГНАУ не будет повышать налоги

Налоговая администрация Украины не намерена увеличивать налоговые ставки для предприятий в 2010-2011 гг. в связи с необходимостью возвращать кредит международного валютного фонда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНАУ.

В пресс-службе отметили, что по основным ставкам налогов для предприятий повышение не предвидится, в частности это касается налога на прибыль предприятий, налога на добавленную стоимость, других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством.

В ГНАУ также подчеркнули, что планируется дальнейшее расширение налоговой базы, которая предусматривает борьбу с тенезацией бизнеса, а также борьбу против минимизации налогов.