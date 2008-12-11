ГНАУ не будет повышать налоги
19:00, 11 декабря 2008Финансы
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Ведь надо погашать кредит МВФ
Налоговая администрация Украины не намерена увеличивать налоговые ставки для предприятий в 2010-2011 гг. в связи с необходимостью возвращать кредит международного валютного фонда.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНАУ.
В пресс-службе отметили, что по основным ставкам налогов для предприятий повышение не предвидится, в частности это касается налога на прибыль предприятий, налога на добавленную стоимость, других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством.
В ГНАУ также подчеркнули, что планируется дальнейшее расширение налоговой базы, которая предусматривает борьбу с тенезацией бизнеса, а также борьбу против минимизации налогов.
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