В Брюсселе начался саммит ЕС

В Брюсселе началось заседание Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ходе саммита лидеры государств и правительств стран-членов ЕС планируют обсудить три основных вопроса: ратификацию Лиссабонского соглашения ЕС, преодоление финансового кризиса, а также вопрос о новом пакете законодательства, направленном на сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа (СО2).

Дипломаты говорят, что саммит может продлиться до конца пятницы, или даже до начала субботы.

Первым на саммите будет рассмотрен вопрос ратификации Лиссабонского соглашения Ирландией, где 53% населения в июне этого года выступило против нового соглашения Евросоюза, которое должно способствовать улучшению эффективности управления. Премьер-министр Ирландии Брайан КОУЭН представит анализ негативного отношения ирландцев к новому соглашению ЕС, а также план того, что может быть сделано для ратификации настоящего документа.

В соответствии с проектом выводов саммита, обнародованных рядом европейских СМИ, европейские столицы готовы поддержать все требования ирландцев, чтобы обеспечить позитивное голосование, начиная от того, чтобы Ирландия по прежнему была представлена комиссаром в Европейском комиссии, заканчивая сохранением нейтрального статуса страны.

Вторым важным вопросом будет обсуждение предложений Еврокомиссии о необходимости израсходовать в 2009 году бюджетных средств на сумму 1,5% годового ВВП для стимулирования экономики. В соответствии с проектом выводов саммита, подготовленным французским президентством, эта цель должна быть официально закреплена. В то же время, ряд стран в ЕС не видит необходимости четко устанавливать объем необходимых средств для стимулирования развития экономики.

Наиболее противоречивым является третий пункт повестки дня, посвященный борьбе с климатическими изменениями. В марте 2007 года саммит ЕС установил цели: достичь до 2020 года снижения выбросов СО2 в атмосферу на 20%, увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетике из нынешних 8,5% до 20%, а также повысить энергоэффективность на 20%. Тогда же было принято решение о том, что конкретные цели по странам-членам ЕС должны быть установлены с учетом экономических возможностей.

На сегодняшний день существует два лагеря оппонентов предложений, подготовленных французским президентством в сотрудничестве с Еврокомиссией. С одной стороны, Германия выступает против того, чтобы установить более низкие цели для «новых» стран-членов ЕС. Ее поддерживает и Италия, премьер которой Сильвио БЕРЛУСКОНИ пообещал воспользоваться правом вето, в случае, если интересы его страны будут сильно ущемлены при разделении целей по снижению выбросов СО2 и увеличению доли возобновляемой энергетики. С другой стороны, «новые» члены ЕС выступают объединенным фронтом, требуя компенсаций для экономики за снижение выбросов углекислого газа.

Саммит начался традиционной дискуссией с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПЁТТЕРИНГОМ.

Свою речь он посвятил вопросам преодоления экономического кризиса и борьбы с климатическими изменениями. Президент Европарламента отметил, что ключевым для преодоления экономического кризиса остается создание законодательной базы для надзора за финансовыми учреждениями. Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ также выразил убеждение в том, что Европарламент будет постоянно информирован со стороны президентств об идеях по реформированию законодательства, а также будет привлечен к этой работе.

Говоря о борьбе с климатическими изменениями, Президент Европарламента отметил, что ЕС должен продемонстрировать ответственное лидерство в этой сфере.

«Мы можем, если хотим, создать рост и рабочие места, уменьшить нашу энергетическую зависимость и достичь прогресса в достижении климатических целей, которые мы установили», - заявил он. Президент Европарламента также отметил, что Европарламент сделал свою часть работы и теперь ответственность остается за лидерами стран-членов ЕС.