Сегодня продано ОВГЗ на 537,2 млн. грн.

Министерство финансов Украины сегодня продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 537 млн. 192 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин продал 600 тыс. облигаций с доходностью 15,6% годовых и сроком погашения до 23 октября сентября 2013 г.

Справка УНИАН. В госбюджете-2008 предусмотрено привлечение 8 млрд. 98 млн. 23 тыс. грн. внешних и 7 млрд. 775 млн. 983 тыс. грн. внутренних займов.

Госбюджетом на 2007 год было предусмотрено заимствование 11,6 млрд. грн., в том числе внутреннее - 3,8 млрд. грн., внешнее - 7,798 млрд. грн.