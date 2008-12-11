Валютная интервенция НБУ составила 90 млн. долларов

Объем интервенции Национального банка Украины вчера на межбанковском валютном рынке путем проведения аукциона составил 90,4 млн. долл. при том, что объем заявок составил 137,5. Эта информация обнародована на сайте Нацбанка в четверг.

Согласно предоставленной информации, по результатам аукциона средневзвешенный курс гривни составил 7,53 грн./долл., предельные отметки курса составили 7,6 грн./долл. и 7,44 грн/дол.

Это был третий валютный аукцион, проведенный НБУ.

Как сообщалось, НБУ 19 ноября впервые провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка.