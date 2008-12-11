Минфин выплатил 38,25 млн. долларов дохода

Минфин выплатил 38,25 млн. долл. США дохода по облигациям внешнего займа 2003 г.

Министерство финансов Украины выплатило 38,25 млн. долл. США дохода по облигациям внешнего займа 2003 г.

Как сообщает пресс-служба министерства, в 2003 г. Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 1 млрд. долл. США с погашением в 2013 г. Процентная ставка по облигациям составила 7,65% годовых.