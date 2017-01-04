Госдолг Украины за месяц снизился до $67,5 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец ноября 2016 года составила 67,54 млрд долл., что на 1,19% меньше показателя на начало месяца.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец ноября составила 1,729 трлн грн, что на 0,79% меньше показателя на начало месяца.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-ноябре, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 3,1%, или на 2,03 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 9,96%, или на 156,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец октября 2016 года составила 68,35 млрд долл., что на 0,4% меньше показателя на начало месяца.

По оценкам аналитиков, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2016 года вырастет до 68 млрд долл., или 80% ВВП, после чего снизится в 2017 году до 75% ВВП.

В государственном бюджете Украины на 2016 год предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года установлен в размере 1,946 трлн грн.