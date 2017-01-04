Гройсман похвастался ростом таможенных поступлений в 2016 году

Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте такжеГосдолг Украины за месяц снизился до $67,5 миллиарда

«Могу сообщить о первых таких результатах - более 235 млрд (гривень – УНИАН) за 2016, что на 8% больше, чем было запланировано, и на 16% больше, чем за предыдущий год. 18 млрд грн дополнительно к плану – немаленькая сумма, особенно если ее пересчитать в зарплаты и пенсии для людей!» – написал премьер.

Он также напомнил, что одним из вопросов, решением которого занялось правительство в прошлом году, является наведение порядка на таможне.

«Основная наша задача – увеличение поступлений в государственный бюджет. Можно много и красиво говорить, но настоящий результат – это когда в бюджет поступают дополнительные средства, которые ранее оседали в карманах контрабандистов и нечистых на руку таможенников», – написал Гройсман.

Премьер также сообщил, что на следующий год правительство заложило в бюджете возможность направлять часть средств от перевыполнения планов на таможне на ее техническую модернизацию, что позволит закупить сканеры, другое техническое оборудование, программное обеспечение.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-декабре получил 616,219 млрд грн доходов, что на 1,7% меньше бюджетной росписи на уровне 627,153 млрд грн.