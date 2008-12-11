Папа Римский заклеймил глобальную финансовую систему

Папа Римский Бенедикт XVI заклеймил глобальную финансовую систему как эгоцентричную и близорукую, которая мало заботится об общественном благе, особенно о бедных, сообщает Reuters.

Папа выдвинул это обвинение в своем ежегодном мирном обращении "Построим мир, борясь с бедностью", в котором он также призывал глобализирующийся мир к "общему моральному кодексу", что как-то поможет сократить пропасть между бедными и богатыми.

Бенедикт, который недавно уже отпускал несколько критических замечаний в адрес банковских практик, подчеркнул, что негативные аспекты финансовой глобализации ясно видны всем. "Объективно, самая важная функция финансирования - поддерживать возможность долгосрочных инвестиций и, следовательно, развитие", - написал он в обращении Католической церкви к Всемирному дню мира, который отмечается 1 января.

"Сегодняшняя ситуация представляется чрезвычайно хрупкой: мы испытываем негативные последствия системы совершения финансовых операций, как национальных, так и мировых, которая оказалась недальновидной, стремящейся повысить ценность финансовых сделок, сосредоточив внимание на техническом управлении различными формами риска", - сказал Бенедикт.

Умственная близорукость дала о себе знать, когда мировая финансовая система отошла от своей основной цели - быть стимулом долгосрочному росту и созданию рабочих мест. "Таким образом, финансовая схема, поставив себя в рамки краткосрочности, стала опасной уже для всех", - прокомментировал он.

Обращение Бенедикта, традиционно отправляющееся главам государств, правительств и международным организациям, стало его самым всесторонним критическим анализом действующей банковской системы с начала мирового финансового кризиса.