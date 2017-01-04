Первые торги года: гривня на межбанке укрепилась до 26,67 за доллар

В среду, 4 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,55/26,67 грн/долл. против 27,05/27,20 грн/долл. на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6943/27,8194 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4363/0,4386 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,7461 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 172 сделки на сумму 47,14 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2017 год заложен курс гривны на уровне 27,2 гривень за доллар.