ГФС опубликовала список крупных налогоплательщиков на 2017 год

Государственная фискальная служба на своем сайте опубликовала список крупных налогоплательщиков на 2017 год, в который вошли 2 512 компаний.

Напомним, что согласно принятым изменениям в Налоговый кодекс, с 2017 года крупными налогоплательщиками считаются компании, оборот которых от всех видов деятельности за последние 4 последовательных квартала превышает 1 миллиард гривень, тогда как в 2016 году эта сумма составляла 500 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 декабря приняла закон с поправками Налогового комитета, предполагающий ряд изменений в Налоговый кодекс, минимизирующих риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшающих инвестиционный климат в стране.

Представляя проект в парламенте, глава профильного комитета Нина Южанина отметила, что в настоящий момент передачу баз данных по НДС Минфину осуществить невозможно, поскольку требуется технический аудит баз данных и информационных систем до 1 июля.

Законом будет введен полноценный электронный кабинет налогоплательщика, что минимизирует его контакты с ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, введены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух.