Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок назначения академических стипендий, согласно которому их предоставление и размер будут зависеть от успеваемости студентов.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, академические стипендии с 1 января 2017 года будут назначаться согласно рейтингу успеваемости, который составляется на основании учебных достижений студента в течение последнего учебного семестра по каждому факультету, курсу, специальности. При этом составляющая успешности в рейтинге составляет не менее 90% рейтингового балла, а процедура начисления рейтинговых баллов определяется учебным заведением.

В состав комиссии, которая решает вопросы назначения стипендий студентам высших учебных заведений, будут входить не менее 50% представителей студенческого самоуправления и первичных профсоюзных организаций студентов и аспирантов. При этом стипендии студентов, которые займут самые высокие рейтинговые позиции, увеличатся на 45%.

Кроме того, Кабмин установил размеры стипендий студентам высших учебных заведений.

В частности, размер минимальной академической стипендии в профессионально-технических учебных заведениях составляет 415 грн, в заведениях I-II уровня аккредитации - 830 грн, в заведениях III-IV уровня аккредитации - 1100 грн. В то же время, размер социальной стипендии в профессионально-технических училищах составит 1000 грн, в высших учебных заведениях - 2000 грн. При этом академические стипендии президента Украины в ПТУ составят 1200 грн, в заведениях I-II уровня аккредитации - 1800 грн, в заведениях III-IV уровня аккредитации - 2300 грн. Именные же и академические стипендии, учрежденные Кабмином, в ПТУ составят 1000 грн, в вузах I-II аккредитации - 1600 грн, в вузах III-IV аккредитации - 2100 грн.

Кроме того, повышенные стипендии на уровне 1400 грн получат студенты 20 специальностей: среднее образование (математика, биология, физика, химия, информатика); специальное образование; биология; науки о Земле; физика и астрономия; прикладная физика и наноматериалы; математика; прикладная механика; материаловедение; отраслевое машиностроение; авиационная и ракетно-космическая техника; судостроение; металлургия; электроэнергетика, электротехника и электромеханика; энергетическое машиностроение; атомная энергетика; теплоэнергетика; гидроэнергетика; горное дело; нефтегазовая инженерия и технологии.

Как сообщал УНИАН, бюджет на 2017 год предусматривает увеличение расходов на выплату стипендий на 576 млн грн - до 5,82 млрд грн.

При этом стипендии в бюджете-2017 разделены на социальные с финансированием 2,98 млрд грн и академические с финансированием на уровне 2,84 млрд грн.