Ограничение денежных расчетов наличными: выгода для банков и убытки для украинцев

Ограничение наличных расчетов — шаг в правильном направлении. Европейские страны, как известно, идут именно по этому пути: у них законодательно ограничены возможности платежей наличными деньгами на невысоком уровне (1-2 тысячи евро), остальное требуется платить безналом, т.е. переводом денег с одного банковского счета на другой банковский счет. А некоторые страны Европы пытаются полностью перейти на безналичный расчет. Поэтому снижение Национальным банком Украины предельного уровня наличных расчетов — движение в правильном направлении.

Также вполне понятно, зачем это делается именно сейчас: в Украине наблюдается большой отток денег в наличной форме из банковской системы, растет недоверие к политике Национального банка и к коммерческим банкам. Поэтому НБУ, снижая норматив расчетов наличными деньгами, предполагает, что люди будут вынуждены больше хранить деньги в банках на счетах и, соответственно, осуществлять безналичные расчеты. И что, в итоге, это поддержит банковскую систему Украины.

В Украине наблюдается большой отток денег в наличной форме из банковской системы, растет недоверие к политике Национального банка и к коммерческим банкам

Какие могут быть негативные последствия от принятого решения? Не везде в Украине гражданам легко пользоваться системой безналичных расчетов. Кроме Киева и нескольких других крупных городов с развитой банковской инфраструктурой, есть глухая провинция, населенные пункты, где нет банков, где нет интернета. Возможно, там люди не так часто совершают крупные платежи — более 50 тысяч гривен. Но, в любом случае, они будут вынуждены ездить куда-то, чтобы провести такие платежи, если в этом появится необходимость, а раньше они могли такие расчеты провести наличными.

Второе препятствие состоит в том, что, к сожалению, наша банковская система, в последнее время, не всегда успешно проводила безналичные расчеты. Далеко не везде есть платежные терминалы банков. Часты случаи отказа в приеме платежей банковскими картами в торговой сети и предприятиях общественного питания. Я не могу понять, почему до сих пор в Киеве в ведущих предприятиях автосервиса за ремонт автомобиля обычно невозможно расплатиться банковской картой, даже когда речь идет о платеже в десятки тысяч гривен. Впрочем, думаю, Национальный банк в состоянии все наладить.

Третий момент — это делается в пользу коммерческих банков, поскольку бесплатных безналичных переводов и платежей не бывает (кроме расчетов банковскими картами в торговой сети). Так, когда вы проводите безналичный платеж в отделении банка, вы платите иногда 1%, а иногда и 3% от суммы платежа. Когда вы пользуетесь интернет-банкингом и проводите безналичные платежи, банк с вас также взымает комиссионные. Поэтому банки, конечно же, выиграют от принятого НБУ решения. А граждане за проведение расчетов должны будут платить больше.

Отмечу, что 50 тысяч гривен — это сумма, которая соизмерима с европейскими ограничениями. Ведь 50 тысяч гривен — это меньше 2 тысяч евро. Можно считать, что эта сумма сегодня соответствует европейским стандартам. Однако украинская банковская система не соответствует европейским стандартам, как и доходы граждан Украины, как и многое другое.

Банки, конечно же, выиграют от принятого НБУ решения. А граждане за проведение расчетов должны будут платить больше.

В этой связи, несмотря на, в целом, правильные и неплохие замыслы НБУ, регулятору нельзя забывать о двух своих обязанностях. Во-первых, наладить возможность безналичных расчетов и платежей на всей территории Украины, в том числе, в сельской местности. Во-вторых, обеспечить бесперебойную работу платежных систем.

Кроме того, раз уж решились на такие шаги, следовало бы свести к минимуму или даже к нулю комиссионные с граждан за проведение безналичных платежей. Полезно помнить, что 1% от суммы в 50 тысяч гривен составляет все-таки 500 гривен комиссионных. Для бедных украинских граждан, которые будут вынуждены отдавать эти средства в пользу банка, эти деньги не являются лишними. Правильнее всего было бы отменить комиссионные при проведении безналичных платежей. Тогда люди были бы заинтересованы пользоваться такой системой.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Украины