Нацбанк укрепил официальную гривню на 50 копеек - до 26,69 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2669,2366 (30 декабря – 2719,0858)

100 EUR – 2785,8822 (30 декабря – 2842,2604)

10 RUR – 4,4005 (30 декабря – 4,5113).

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Как сообщал УНИАН, 4 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,67 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7916/27,8671 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4376/0,4397 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6924 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 294 сделки на сумму 239,06 миллиона долларов.