Спад промпроизводства в Украине в ноябре 2008 г к ноябрю 2007 г 28,6%

В Украине спад промышленного производства в ноябре 2008 года, по сравнению с ноябрем 2007 года, составил 28,6%, в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода минувшего года зафиксирован спад на уровне 0,7%.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

При этом в ноябре 2008 года против октября 2008 года зафиксирован спад на 15,2%.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в ноябре 2008 года против ноября 2007 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 32,1% (в январе-ноябре 2008 года к январю-ноябрю 2007 года – спад 0,6%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 60,2% (спад 2,6%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - 6,8% (рост 1,2%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в ноябре 2008 года против ноября 2007 года составило 29% (спад 0,7%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 8,7% (спад 0,6%).

В легкой промышленности зафиксирован падение объемов производства на уровне 19,1% (спад 2%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 18,8% (спад 5%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 19,9% (рост 7,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в ноябре 2008 года против ноября 2007 года составил 10,5% (рост 13,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 11% (рост 9,9%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 11,6% (спад 15,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 35,2% (спад 3,1%), в том числе в химическом производстве - спад 36,6% (спад 6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 30,8% (рост 6,5%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 21% (рост 8%).

В Госкомстате сообщили, что в ноябре 2008 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с ноябрем 2007 года, снижение производства составило 48,8% (спад 7,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 38,8% (рост 14,1%), в частности, в производстве машин и оборудования - спад 26,7% (рост 8%), производстве электрического и электронного и оптического оборудования – спад 22,8% (рост 11,3%), производстве транспортного оборудования – спад 51,6% (рост 19,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 19,4% (в январе-ноябре 2008 г. к январю-ноябрю 2007 г. - спад 1,3%).

Руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий Литвицкий сообщил Reuters, что кумулятивное сокращение объема производства наблюдалось в январе-феврале 2006 года к двум месяцам 2005 года - на 0,1% - как реакция на двукратное повышение стоимости импортного газа, а более глубокое - на 0,8% в январе-июле 1999 года - как результат пережитого в 1998 году финансового кризиса.

Ноябрь стал четвертым месяцем подряд, по итогам которого было зафиксировано падение промпроизводства, в августе оно составило 0,5%, в сентябре - 4,5%, в октябре — 19,8% к соответствующему месяцу прошлого года.

"Четыре месяца подряд падение. В ноябре спад получил новую силу. Я это оцениваю как полноценную рецессию", - сказал В.Литвицкий.

Справка УНИАН. Рост промышленного производства в январе-ноябре 2007 года против января-ноября 2006 года составил 10,7%.