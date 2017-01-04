В Кабмине назвали размер зарплат Гройсмана и министров

Об этом государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко сообщил в эфире "Громадське радіо".

По его данным, Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками 35 тысяч гривень, министры получат примерно такие же зарплаты.

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По словам Бондаренко, работники Секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тысяч гривень.

Государственный секретарь также сообщил, какая зарплата ему назначена.

"У меня оклад 13 тысяч гривень. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения, - правительство", - отметил госсекретарь.

С надбавками он будет получать около 20 тысяч гривень.