МВФ: Финансовый кризис в 2009 г продолжится

Финансовый кризис в 2009 г продолжится и может охватить все страны мира, ситуация будет оставаться сложной. Об этом заявил в четверг вечером глава Международного валютного фонда (МВФ), французский политик Доминик Стросс-Кан. Как отмечает Прайм-ТАСС, он совершает поездку по Коста-Рике.

"2008 год был весьма тяжелым для мировой экономики, но мы ни в коей мере не можем надеяться, что ситуация в 2009 году будет лучше", - сказал видный экономист. "Это касается всего мира, как США, так и Европы. Повсюду МВФ предполагает отрицательные показатели роста", - подчеркнул Д.Стросс-Кан.

Он сообщил, что в настоящее время совершает большую поездку по Латиноамериканскому региону с целью определить его способность противостоять кризису, а также то, какую именно финансовую помощь этим странам, возможно, придется оказать.