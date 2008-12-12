«Кредобанк» увеличит уставный капитал

ОАО «Кредобанк» намерен увеличить уставный капитал на 290 млн. грн. – до 816 млн. 869,47 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» №234 за 12 декабря.

Как указывается в сообщении, банк планирует провести дополнительный выпуск 29 млрд. простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн. Открытое размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 2 по 15 марта 2009 г., второй – с 16 по 19 марта 2009 г.

Вопрос об увеличении уставного капитала акционеры банка рассмотрят на собрании 29 января 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 октября 2008 г. составляли 4 млрд. 948 млн. 288 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 561 млн. 214 тыс. грн., собственный капитал – 387,074 млн. грн., уставный капитал – 396,049 млн. грн.

Чистый убыток ОАО «Кредобанк» в январе-сентябре 2008 г. составил 42,164 млн. грн.

Доля PKO BP SA (Польша) в уставном капитале ОАО «Кредобанк» составляет 98,1815%.