В России начало рецессии

Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП в России по итогам 2008 г. будет ниже ранее ожидавшихся 6,8%. Об этом сообщил журналистам заместитель главы министерства Андрей Клепач, не уточнив, насколько снизится рост ВВП, передает РИА Новости.

По его словам, рост промышленного производства в РФ по итогам года составит около 1,9% "из-за очень большого спада в октябре-ноябре 2008 г.". "По сути, рецессия уже началась, и двумя кварталами это не ограничится", - заявил замминистра.

Напомним, что в середине ноября с.г. Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2008 г. с 6,8 до 6%, а в 2009 г. - с 6,5 до 3%. Как отмечается в докладе ВБ, посвященном экономике России, в наибольшей степени влияние кризиса проявится в последнем квартале 2008 г. Авторы доклада полагают, что темпы роста экономики РФ в этот период снизятся до 2%.

При этом объем валового внутреннего продукта (ВВП) России в январе-сентябре 2008 г. вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и в текущих ценах составил 30 трлн 759,8 млрд руб. Рост объема ВВП в III квартале 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,2%, по сравнению с 11% во II квартале 2008 г. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2008 г. по отношению к ценам III квартала 2007 г. составил 124,3%.