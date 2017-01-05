Гройсман назвал условие, при котором курс гривни на сегодня составлял бы 18,5 за доллар

Курс гривни на сегодняшний день мог бы составлять не более 18,5 грн/долл., если бы Украина добывала достаточно своего газа, а не покупала иностранный.

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Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью одному из украинских изданий.

«Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривень», - сказал он.

Также он подчеркнул, что правительство взяло курс на достижение энергонезависимости страны, и результат ожидается в течение следующих 3-5 лет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце прошлого года утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.